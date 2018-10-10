انتشال جثث بمقبرة جماعية بسرت الليبية

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عثر فريق الهلال الأحمر الليبي على مقبرة جماعية جنوب غرب مدينة سرت ، والتي من المرجح أن تكون من بقايا قتلى تنظيم داعش الذي كان يسيطر على المدينة.



وبحسب الهلال الأحمر فإن فرقة استخرجت حتى الآن ما يقارب الـمئة قبر، مرجحة أن يكون العدد أكثر من ذلك.



وأشارت إلى أن جهود البحث عن آخرين لا تزال مستمرة فيما شاركت فرق أمن وجهاز البحث الجنائي في الكشف عن المقبرة.



وسيطر تنظيم داعش على مدينة سرت وسط البلاد عامين قبل أن تتمكن قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق وبمساعدة غطاء جوي دولي من طرده من المدينة نهاية عام 2016.





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