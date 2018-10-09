القبض على الإرهابي الليبي مرعي زغبية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

ألقت القوات المسلحة الليبية، اليوم الإثنين، القبض على الإرهابي هشام عشماوي، وعلى اثنين آخرين بينهما بهاء علي وهو مصري الجنسية على الإرهابي الليبي مرعي زغبية، حسبما أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية.

العملية الأمنية التي نجحت في الإيقاع بـ"زغبية" كانت من قبل سرية أسامة الأطرش، التابعة للواء 106 مجحفل لدى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، حيث يعتبر الرجل الثاني لتنظيم القاعدة في ليبيا وأحد أخطر المطلوبين دوليًا.

وفي التقرير التالي نذكر أبرز المعلومات عن مرعي عبدالفتاح خليل زغبية:

من مواليد 1960 ومن سكان منطقة سيدي اخريبيش في مدينة بنغازي، متزوج وزوجته تحمل الجنسية المغربية.

يعتبر الرجل الثاني لتنظيم القاعدة في ليبيا وأحد أخطر المطلوبين دوليًا.

وصل زغبية، إلى أفغانستان خلال عام 2001 عن طريق السودان، وتواجد في معسكر تابع لتنظيم القاعدة يُعرف باسم كابول، والذي كان يتجمع فيه عناصر وقيادات من الجماعة الليبية المقاتلة.

كان ضمن خلية تعرف باسم "أنصار الإسلام" بليبيا خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وكانت تهدف لتجنيد عناصر للالتحاق بالعراق وأفغانستان.

في 2006؛ تم إدراج اسم زغبية على قوائم الأمم المتحدة والولايات المتحدة الخاصة بالإرهاب، معتبرةً إياه إرهابي مطلوب في عدة قضايا أمنية من الدرجة الأولى.

في 2007؛ حكمت عليه محكمة بميلانو الإيطالية بالسجن 6 سنوات لانتمائه إلى جماعة إجرامية ذات أهداف إرهابية، ولتآمره وارتكابه أعمال إرهابية ضد السلطات هناك، وأكدت محكمة الجنايات الاستئنافية لميلانو هذا الحكم في 20 نوفمبر 2008، ليتم سجنه في أحد السجون الإيطالية.

حصل زغبية على لجوء سياسي في تركيا، ولكنه عاد إلى ليبيا عند قيام ثورة 2011 ضد العقيد معمر القذافي للالتحاق بها، وأصبح من ضمن سرايا راف الله السحاتي، كما كان من ضمن تنظيم المرابطين الذي أسس في مدينة درنة عن طريق القيادي المصري "هشام العشماوي".

مصدر الصورة: مصرواي

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