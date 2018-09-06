الولايات المتحدة تعين فرع القاعدة في مالي كمنظمة إرهابية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت وزارة الخارجية الأمريكيّة أنها أضافت جماعة "نصرة الإسلام " فرع القاعدة في مالي وغرب إفريقيا ، إلى قوائم التعيينات الإرهابيّة للحكومة الأمريكية.

وتأسس ذلك الفرع في مارس عام 2017 ، وجمع العديد من مجموعات القاعدة الموجودة مسبقا تحت راية مشتركة بقيادة زعيمها إياد غالي وهو من مالي من الطوارق ، وهو موالٍ للقادة بتنظيم القاعدة ، وكذلك أمير طالبان.

وقال غالي عندما أعلن تشكيل فرع القاعدة في مالي : " "في هذه المناسبة ، نجدد التزامنا بالولاء لأميرنا وشيوخنا أبو مصعب عبد الودود ، والشيخ الحبيب أيمن الظواهري أمير الإمارة الإسلامية في أفغانستان ، الملا هبة الله ،

ودود (المعروف أيضاً باسم عبد المالك دروكدال) هو زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب ، وهو فرع للقاعدة في شمال وغرب إفريقيا ، وقد أدّى ودود اليمين أمام أيمن الظواهري ، زعيم تنظيم القاعدة ، وقد أدى الظواهري ، بدوره ، ولاءه إلى الملاّ هيبة الله أخوندزاده ، أمير الطالبان.

المجموعات المكونة لنصرة الاسلام هي أنصار الدين ذاتها والمرابطون أيضاً .

في إعلانه في 2 مارس عام 2017 ، أوضح غالي أن منظمات القاعدة هذه قد توحدت "في مجموعة واحدة" تعمل تحت "أمير واحد" ، حتى يتمكنوا من الوقوف موحدين ضد "العدو" - على حد تعبيره ووصفه - في فرنسا التي تدخلت في مالي في أوائل عام 2013 ، بعد أن استولى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وأنصار الدين على مساحات شاسعة من البلاد في العام السابق .

في أنصار الدين كان غالي مفتاحًا لخطط القاعدة في مالي ، رغم أن البعض يصور مجموعته ككيان مستقل ، إلا أنه كان مرتبطًا دائمًا بالقاعدة في بلاد المغرب ، وتظهر الرسائل التي كتبها ودود أن القاعدة ببلاد المغرب تعتبر أنصار الدين الوجه المحلي لها ، وأن قيادة القاعدة في بلاد المغرب قد وضعت خطة للوقوف في وجه أنصار الدين ككيان حاكم للإمبراطور، ولكن بعد الاستيلاء على الأرض في البداية في جميع أنحاء مالي في عام 2012 ، تم طرد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وأنصار الدين وحلفائهم من معظم أراضيهم ، بعد شنّهم لتمرد وقيامهم بهجمات إرهابية في جميع أنحاء المنطقة منذ ذلك الحين.

تم تعيين غالي كإرهابي في فبراير عام 2013 ، حيث أشارت الدولة في ذلك الوقت إلى أنه يتعاون مع القاعدة في بلاد المغرب ، وتم تصنيف أنصار الدين كمنظمة إرهابية في الشهر التالي ، مع ملاحظة الدولة مرة أخرى لعلاقتها الوثيقة بالقاعدة في بلاد المغرب .

رغم تركيز غالي الذي يقع بشكل رئيسي في غرب إفريقيا ، إلا أنه كان يركز على المسائل الدولية ، وأثناء زيارته في مارس 2017 ، أشاد غالي بتشكيل "حياة التحرير" في وقت سابق من العام نفسه ، وتم تشكيل هيئة تحرير الشام من قبل المجموعة التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة ، التي كانت فرعًا رسميًا للقاعدة ، لكنها أعلنت عن تغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام في يوليو 2016 ، وقال غالي: "إن الأمة تبتهج بجهودنا نحو الدمج" و "وحدة" المجاهدين السوريين .

ومع ذلك ، في غضون أشهر ، أصبح من الواضح أن هيئة تحرير الشام لم يكن قوة للوحدة ، وبدلاً من ذلك ، اعترض بعض أعضاء القاعدة على تشكيلها ، زاعمين أن جبهة النصرة قد خرقت قسم الولاء للظواهري في هذه العملية ، وهاجم حزب التحرير الجمهوري المعارضين ، ما أدى إلى تشكيل الاقتتال الداخلي والفصائل المنشقة.

في أكتوبر عام 2017 ، أنشأ علماء وأشخاص مختلفون مرتبطون بالقاعدة مبادرة للمصالحة كانت تهدف إلى وضع حد للنزاع ، وأصدر غالي بيانا دعما للوساطة ، وشجع إخوانه في سوريا ، والقادة والشيوخ والجنود على الامتثال للدعوة والاعتماد على التوجيه ، لكن الخلافات استمرت حتى أوائل عام 2018 ، عندما انفصلت مجموعة جديدة من تنظيم القاعدة عن هيئة تحرير الشام وانشق الآخرون كذلك.

وأشار تقرير للأمم المتحدة صدر في يوليو إلى أن غالي يشجع على القيام بأعمال قتالية ضد قوات الأمن ، بدلاً من شن هجمات على السكان ، وهذا يتماشى مع طريقة عمل القاعدة في أماكن أخرى ، حيث تشعر المجموعة بالقلق

وقد تضر الإصابات المدنية والمدنية بعلامتها التجارية وجاذبيتها ، ومع ذلك فإن هذه السياسة العامة لديها استثناءات.

أشارت الأمم المتحدة إلى المرابطين ، إحدى المجموعات المكونة لفرع القاعدة ، باعتبارها المنفذ الرئيسي لعملياتها ، ويقود المرابطون مختار بالمختار ، أحد قدامى المحاربين في تنظيم القاعدة ، الذي كان يخالف قيادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب ، وشكل فصيل منشق خاص به ، واجتمع الرابطون مع تنظيم القاعدة في المغرب في أواخر عام 2015 .

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