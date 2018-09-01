"أفول القاعدة" وثائقي جديد من إنتاج تلفزيون "الآن"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



بدءا من يوم الإثنين المقبل يعرض تلفزيون "الآن"، وثائقيا جديدا تحت عنوان "أفول القاعدة" يعرض لأبرز المحطات التي مرت في خلالها القاعدة منذ

هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 الدموية.

الوثائقي الذي يجمع آراء أهم الخبراء في المجموعات المتشددة في العالم العربي يفنّد الأسباب التي ادت الى تراجع تنظيم القاعدة والدور الذي لعبه زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري في القاعدة الأم وباقي الفروع عبر العالم.

الوثائقي يسبر غمار العلاقات الداخلية في أفرع القاعدة ويكشف ماهية تكوينها و أثير ذلك على بنيتها التنظيمية واستمراريتها وعلاقتها بالقاعدة الأم.

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ويجيب الوثائقي على عدة تساؤلات عن خفايا الصراعات الداخلية وعن شخصية الظواهري نفسه ومدى تأثيره وتأثير شخصيته في دمار القاعدة. كما ويفرز الوثائقي حيزا واسعا للحديث عن إعلام القاعدة ومدى فشله رغم محاولاته المتكررة لتلميع صورة التنظيم الإرهابي.

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الوثائقي يقدم قراءة واقعية أكثر منها تحليلية لكل المحطات التي مرت في خلالها القاعدة مستندة على تواريخ ووثائق مصورة ومسجلة.

الوثائقي مؤلف من ستة أجزاء يعرض على تلفزيون "الآن" بدءا من الثالث من سبتمبر / أيلول الساعة الثالثة والنصف بتوقيت دبي.

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