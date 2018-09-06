القاعدة تصارع لتتصدر المشهد مجدداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مسؤول بارز في حلف شمال الأطلسي إن تنظيم القاعدة يحاول اعادة بناء قدراته على الساحة الدولية في الوقت الذي يفقد تنظيم داعش قوته ، مشيرا إلى احتمال تزايد الخطر من منافسة المجموعات الارهابية .

المسؤول اشار الى إن هزيمة داعش مؤخرا أتاحت للقاعدة فرصة لمحاولة استعادة وضعها السابق لافتا الى انها تقوم بإعادة بناء شبكاتها العالمية بهدوء.

مسؤول في الأمن والمخابرات ، قال إن داعش احتفظ ببعض قوته على الرغم من خسائره القتالية ، بما في ذلك المجندين الجدد من النساء والأطفال.

وقال: "في الوقت الذي احتل فيه داعش اهتمام العالم خلال السنوات الخمس والأربع الماضية ، فإن القاعدة تقوم بإعادة بناء شبكاتها وقدراتها العالمية بهدوء" ، مستشهدا بنشاط في كشمير وأفغانستان وسورية واليمن والصومال وشمال أفريقيا.

واشار "على غرار داعش ، الهدف الاستراتيجي للقاعدة هو جذب المقاتلين المتطرفين وإن المنافسة على المجندين بين المجموعتين المتطرفتين قد تزيد من خطر الإرهاب على حلف الناتو ".

نفذ تنظيم القاعدة هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة .

وقتلت القوات الأمريكية زعيم تنظيم القاعدة ، أسامة بن لادن ، في مخبأ باكستاني في عام 2011. بعد فترة وجيزة ، نشأ تنظيم داعش المتطرف.

هُزم داعش في سوريا والعراق إلى حد كبير في السنوات الأخيرة من خلال الهجمات التي شنها النظام السوري والحكومة العراقية بدعم من تحالفات أجنبية مختلفة.

وقال المسؤول إن الناتو قدر أن قوة داعش التي يبلغ قوامها حوالي 39 ألف مقاتل في سوريا والعراق قد انخفضت إلى ما بين 18 ألف و 20 ألف فرد ، معظمهم مشتتين في كلا البلدين .

واضاف "إن الاتجاه المقلق للغاية هو جهود التنظيم في استخدام الدعاية التطرف بين النساء والقاصرين ، الذين ظهروا كهدف جديد مؤخراً ".

وقال: "ربما أدى هذا الاتجاه إلى زيادة مشاركة النساء والقاصرات في تخطيط وتنفيذ عدد من الهجمات ، بما في ذلك في دول الناتو".

اقرأ أيضا:

القاعدة ومغامرة السلاح البيولوجي القاتلة