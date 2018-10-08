متهم بالتخطيط لمذابح واغتيالات.. من هو هشام عشماوي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلقاء القبض على الارهابي المصري هشام عشماوي فجر اليوم الاثنين في عملية أمنية دقيقة تعاونت فيما مختلف القوات المسلحة الليبية، فمن هو أحد أخطر العناصر الارهابية الاجنبية المتواجدة فى ليبيا؟

اسمه بالكامل هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم، وهو في العقد الثالث من العمر.

انضم إلى القوات المسلحة في منتصف التسعينيات، التحق بالقوات الخاصة "الصاعقة" كفرد تأمين عام 1996.

عام 2000 أثار الشبهات حوله، وأُحيل إلى محكمة عسكرية في العام 2007، بسبب تكرار كلماته التحريضية ضد الجيش، وعلى الاثر استبعد من الجيش في العام 2011.

اتجه بعد ذلك إلى تكوين خلية إرهابية تضم مجموعة من المتشددين بينهم 4 ضباط شرطة مفصولين من الخدمة، لعلاقتهم بــ"جماعات ارهابية".

رصدت وزارة الداخلية المصرية عام 2013 سفره عبر ميناء القاهرة الجوي، وتسلله الى سوريا، وتلقى هناك دورة تدريبية حول تصنيع المواد المتفجرة.

عاد إلى مصر بعد ذلك عن طريق التهريب وشارك في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، كما تولى عملية رصد تحركات الوزير .

شارك في مذبحة كمين الفرافرة، في 2014، وهي العملية التي قضى فيها 22 مجنداً، وشارك في مذبحة العريش الثالثة، في 2015، التي استهدفت الكتيبة 101، وسقط بها 29 عنصراً من القوات المسلحة، واشترك في التدريب والتخطيط لعملية اقتحام الكتيبة العسكرية.

اسم هشام هو التاسع بين 200 متهم محالين إلى المحاكمة الجنائية فى قضية "أنصار بيت المقدس"، لاتهامهم بتنفيذ 52 عملية إرهابية، حيث تولى مع المتهم العاشر عماد الدين أحمد محمود عبدالحميد، مسئولية التدريب العسكرى لأعضاء التنظيم.

أسس تنظيم "المرابطين" فى نهاية العام 2013، بعد اندماج تنظيمين هما كتيبة "الموقعون بالدم" التي يقودها الجزائري مختار بلمختار، وجماعة "التوحيد والجهاد" فى غرب إفريقيا.

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