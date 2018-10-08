الإرهابي هشام عشماوي بقبضة الامن الليبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلقاء القبض على الارهابي المصري هشام عشماوي فجر اليوم الاثنين.

وأكد المتحدث باسم القيادة عميد العامة أحمد المسماري في تصريح مقتضب أن العملية الأمنية حصلت فجر الإثنين في مدينة درنة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية انه تم توقيف زوجة الإرهابي عمر رفاعي سرور، وابنتيه، وذلك برفقة عشماوي.

وعمر سرور هو شريك هشام عشماوي فى تأسيس تنظيم "المرابطون" المتواجد فى ليبيا، ويعد المفتي الشرعي أو المرجعية الشرعية، لأغلب التنظيمات المتطرفة فى ليبيا والموالية لتنظيم القاعدة.

إشارة إلى أن عشماوي يعد من أخطر العناصر الارهابية الاجنبية المتواجدة فى ليبيا وهو أمير تنظيم "المرابطين" التابع لتنظيم "القاعدة" فى درنة وكان يتواجد فى المدينة منذ فراره من بلاده قبل أربعة سنوات.

يذكر أن عشماوي شارك في قيادة عدة عمليات إرهابية داخل ليبيا وكان من أبرز قيادات ما يسمى مجلس شورى "مجاهدي درنة" كما شارك فى عمليات أخرى داخل مصر ضد الجيش والامن المصري.

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