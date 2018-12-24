قصة تستدعي الحذر الشديد.. كلب يتسبب بقطع ساقَي وأنف صاحبه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصيب شخص يُدعى غريغ مانتيوفيل من ولاية ويسكونسن ببكتيريا قاتلة والتي تسببت في مرضه بعد فترة وجيزة من قيام كلبه "البيتبول" بلعقه. في البداية، تجاهل غريغ الأعراض التي شعر بعدما تمكنت البكتيريا من جسده، معتقدًا أنها مجرد أنفلونزا؛ ولكن بعد أن تدهورت حالته، أصبح الأمر في غاية الخطورة.

وحسبما وصفت زوجته داون، فقد كان هذا المرض غامضًا جدًا، حيث ظهرت أعراض الأنفلونزا في البداية ومن ثم انتشر البقع التي تشبه الكدمات في كل مكان من جسده، وكانت الكدمات شديدة للغاية، إلى درجة تبدو وكأن شخص ما قام بضربه ضربًا مبرحًا.

وبعد أسبوع واحد من لعق الكلب لغريغ، اضطر هذا الأخير إلى بتر ساقيه وأنفه؛ وعبرت زوجته عن حزنها قائلة: "إن غريغ يبلغ من العمر 48 عامًا فقط، وكانت حياتنا محاطة بالكلاب والحيوانات الأليفة، لا يمكنني تصديق ذلك!".

علميا فإن لعقة الكلب قد تسبب في دخول بكتيريا نادرة تسمى capnocytophaga وهي ذات البكتيريا التي تسللت إلى جسد غريغ. ويعتبر هذا النوع من البكتيريا نادرًا جدًا؛ وهو موجود في لعاب الكلاب والقطط. ولقد أدت البكتيريا إلى تعفن أطراف غريغ، ومن ثم توقف الدورة الدموية في جميع أنحاء جسده.

وعلى الرغم من أن غريغ لم يكن مصابا بأي جرح حينما لعقه كلبه، إلا أن بكتيريا capnocytophaga تمكنت منه، وهذا ما أثار استغراب الأطباء الذين أوضحوا أن غالبية حالات الإصابة بتلك البكتيريا تكون نتيجة عضة كلب.

وبعد أن خسر غريغ الدورة الدموية، لم يكن أمام الأطباء أي خيار سوى بتر ساقيه وأنفه في محاولة لإنقاذ حياته.

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