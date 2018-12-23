مخلوق غريب على شواطئ أستراليا.. ما حقيقته؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذا صن)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـمخلوق بحري غامض، أثار دهشة مرتادي أحد الشواطئ في مدينة بروم غربي أستراليا، المطلة على المحيط الهادي، و احتار مرتادو الشاطئ في تحديد هوية المخلوق الغامض، الذي ألقت به أمواج المحيط إلى رمال الشاطئ، حيث لم يروا مخلوقاً مثله من قبل.

بدا المخلوق الغامض مكوناً من جسم دائري منتفخ أبيض اللون ينتهي بعشرات الزوائد واللوامس السوداء المرقطة بنقاط بيضاء.

ورجح غالبية المعلقين على الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أن المخلوق هو أحد فصائل شقائق النعمان المزود بأذرع، وهي الزوائد السوداء المرقطة، وأن وضع جسمه صار مقلوباً، بعد أن جرفته الأمواج إلى الشاطئ.

مصدر الصورة : ذا صن

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