شراكات جديدة لمنصة (DropBox) تجعل منه أكثر ديناميكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في سلسلة من عمليات الدمج الجديدة وقعت منصة التخزين السحابي (Drop box) عقوداً مع تطبيقات وخدمات أخرى لتوفير "إضافات" أو ما أطلق عليه (Drop Box Extensions)، التي تتيح للمستخدمين مشاركة الملفات وتعديلها بشكل مباشر.

وأعلنت المنصة أن التحديث الجديد سيجعلها أكثر تكاملاً مع الخدمات الأخرى، وذلك بعدما وقعت عقود شراكة مع كل من شركات (Adobe)، و((DocuSign) (Autodesk، ومنصة (Vimeo) للفيديو، air Slate))، (HelloSign)، Nitro))، (Small pdf) وPixlr)).

ووفقاً لما نشره موقع The Verge الأمريكي، سيساعد التحديث الجديد المستخدمين على إجراء التعديلات على ملفات PDF وتوقيعها بشكل مباشر على الشبكة وبطرق مختلفة، كما ستتيح المنصة للمستخدمين طباعة الملفات أو تخزينها عبر الماسح الضوئي، بالإضافة إلى إمكانية إرسالها بطرق سهلة ومختلفة.

ولا تقتصر التعديلات على ملفات الـ(PDF) فقط، بل يمكن إجراء التعديلات على مقاطع الفيديو والصور عبر المنصة دون الحاجة للقيام بذلك عبر تطبيقات أخرى وتحميلها لاحقاً على المنصة.

وتم إطلاق هذا الخدمة في 27 تشرين الثاني نوفمبر إذ تعد الأحدث لجعل التعاون أكثر سلاسة بين الخدمات المتعددة، يذكر أن المنصة قامت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بإعلان الشراكة مع Zoom)) والتي ستسهل استخدام مكالمات الفيديو الجماعية من خلال Dropbox)) أو حتى الوصول إلى محتوى المنصة خلال إجراء المكالمات الجماعية عبر (Zoom).

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