لمستخدمي الإنترنت.. هكذا تحمون حساباتكم من الاختراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت نتائج استبيان أجراه معهد "هاسو بلاتنر" الألماني أنّ "الكثير من المستخدمين حول العالم، يعتمدون على كلمات مرور بسيطة لحساباتهم الإلكترونية". وخلال الاستبيان، اعتمد الباحثون من جامعة "بوتسدام" على قاعدة بيانات أكثر من 500 ألف من عناوين البريد الالكتروني خلال العام 2018، وقد حلّت كلمة المرور "123456" في المرتبة الأولى، متبوعة بكلمة المرور "1234" وكذلك كلمة المرور "123456789"، ثم كلمات "hallo123" و "Password".

وفي هذا الصدد، حذر المعهد الألماني من استخدام كلمات مرور بسيطة، ناصحاً المستخدمين باستخدام "أكواد" لا تقلّ 15 حرفاً، بحيث يجب أن تشتمل على حرف كبيرة وصغيرة وأرقام وعلامات خاصة.

وحثّ المعهد المستخدمين إلى استعمال وظيفة المصادقة ثنائية العامل، إذا كانت متوافرة بخدمات ومواقع الويب، إذ يتطلب الأمر إدخال كود أمان إضافي، يتم إرساله إلى المستخدم عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS أو بواسطة تطبيق الهاتف الذكي، إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور عند تسجيل الدخول في خدمات ومواقع الويب.

وفي حال لم يستطع المستخدم تذكر الكثير من كلمات المرور الآمنة، فيمكنه استخدام برامج إدارة كلمات المرور، التي تساعده على إنشاء كلمات المرور وإدارة مختلف الحسابات والخدمات على الويب، مثل KeePass و 1Password.

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