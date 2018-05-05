خلل في تأمين كلمات المرور على تويتر يقلق المغردين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

اهتم المغردون بالعالم العربي وخارجه بتصريح من تويتر نصح فيه مستخدمي الموقع بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

وجاء في التصريح، الذي نشر عبر حساب تويتر لدعم المستخدمين، أن الموقع اكتشف خللا فنيا داخليا أدى إلى الكشف عن كلمات سر المستخدمين بدون تشفير.

وأكد تويتر في رسالة لمستخدميه عدم وجود أي أثر لاختراق أو إساءة استخدام بواسطة أي شخص.

وتداول المستخدمون تغريدة الكشف عن الخلل أكثر من 25 ألف مرة منذ نشرها مساء الخميس.

ووصف مستخدم ما حدث بأنه "خطأ فادح لا يمكن أن يقع من شركة مثل تويتر."

بينما نشر آخرون نصائح للمستخدمين لتفادي وقوع كلمات مرور في أياديهم.

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