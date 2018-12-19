خروقات جديدة لضوابط البيانات في فيسبوك وشركات كبرى متورطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن شركة Facebook شاركت بيانات المستخدمين مع شركات كبرى منها Spotify وNetflix وMicrosoft وYahoo، وذلك بتصنيفها كـ "شركاء بيانات"، ما أعفاها من ضوابط الخصوصية المعتادة.

• واستعرضت الصحيفة أكثر من 200 صفحة من المستندات التي تم إنشاؤها في عام 2017 بواسطة متعقب الشراكة التلقائية في Facebook.

• شركة Facebook لا تقوم ببيع بيانات المستخدم، بل دخلت في شراكات مع أكثر من 150 شركة، تقوم بإعطائهم البيانات للاستفادة المتبادلة، فشركة فيسبوك زادت عدد المستخدمين ورفعت إيراداتها من الإعلانات بينما استطاعت المؤسسات الشريكة من اكتساب ميزات لجعل منتجاتها أكثر جاذبية.

• كان أحد أهم الاكتشافات في التقرير هو أن بعض الشركاء، مثل Spotify وNetflix وRoyal Bank of Canada، تمكنوا من الوصول إلى الرسائل الخاصة للمستخدمين بما في ذلك قراءة الرسائل الشخصية للمستخدمين أو تكوينها أو حذفها.

وبحسب التقرير فإن هذه الشركات ليست الوحيدة التي لديها اطلاع واسع على بيانات المستخدمين، فشركة "أمازون"، و"مايكروسوفت بينغ" ومحرك البحث و"ياهو" جميعها تبحث عن البيانات الخاصة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وعلى الرغم من أن سياسة الخصوصية التي طرحت عام 2010 قد كشفت عن شراكات من هذا النوع إلا أنها لم تكن محددة بوضوح.

من جهة أخرى ترى شركة "فيسبوك" أن شركائها يلتزمون بإعدادات الخصوصية الخاصة بهم، وأنهم يرون الشركاء امتداداً لـ Facebook لذا تقول الشركة إنها لا تنتهك قرار موافقة لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2011، ولا تقوم بمشاركة البيانات بدون إذن.

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