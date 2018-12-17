"فيسبوك" تكشف عن أبرز 7 أحداث في العام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "فيسبوك" عن قائمتها بأكثر الأحداث تداولاً على منصتها في العام 2018، وذلك بعدما جمعتها عن طريق استخدام أكثر الكلمات الرئيسية الشائعة التي تمت مشاركتها بين 1 يناير/كانون الثاني و11 نوفمبر/تشرين الثاني، ومقارنة هذه البيانات مع نظائرها العام الماضي.

فما هي هذه الأحداث؟

1- يوم المرأة العالمي

كان يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس/آذار، من أكثر الأحداث التي تم مناقشتها خلال عام 2018. إلاّ أن "فيسبوك" كشفت أن "النقاش بشأن هذا اليوم تغير هذا العام، فبدلاً من الحديث عن اليوم تركزت المناقشة أكثر على المواضيع والقضايا المتعلقة بالمرأة".

2- March for Our Lives

وهي "مسيرة من أجل حياتنا" التي نظمتها مجموعة من الطلاب الناجين من حادث إطلاق النار في باركلاند بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك في 14 فبراير/ شباط 2018. ودعا منظمة هذه المسيرة إلى الحوار والعمل حول العالم لدعم تنفيذ إجراءات أقوى لتقنين حمل السلاح.

ولفت "فيسبوك" إلى أن "أكثر من مليون شخص أبدوا اهتماماً بحضور الميسرة، وتم جمع أكثر من 2.5 مليون دولار من خلال حملة جمع التبرعات على فيسبوك".

3- المشاركة المدنية Civic Engagement

كانت الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي أقيمت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والانتخابات النصفية الأمريكية التي تم إجراؤها في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، من أهم القضايا التي ناقشها مستخدمو "فيسبوك" خلال عام 2018.

4- كأس العالم 2018

يُعد من أهم الأحداث الرياضية التي تم تداولها على "فيسبوك" خلال 2018، إذ توجّه أكثر من 383 مليون مشجع كرة قدم من جميع أنحاء العالم إلى "فيسبوك" للتعبير عن فرحتهم بفرقهم المفضلة من خلال 2.3 مليار مشاركة وتعليق وردود فعل. وكان فوز فرنسا بكأس العالم في 15 يوليو/تموز ومباراة نصف النهائي التي جمعت منتخب إنجلترا ضد كرواتيا في 11 يوليو/تموز الماضي من أكثر الأحداث التي تمت مناقشتها خلال هذا العام.

5- سوبر بول Super Bowl 52

ناقش أكثر من 62 مليون شخص نتائج المباراة النهائية في بطولة كرة القدم الأمريكية، الأمر الذي جعلها من أكثر الأحداث تداولاً على "فيسبوك" خلال العام 2018.

6- حفل الزفاف الملكي

تداول أكثر من 42 مليون شخص حول العالم عبر "فيسبوك"، أخبار ومشاهد وصور زفاف الأمير هاري وميجان ماركل في 19 مايو/أيار.

7- نيلسون مانديلا 100

في يوم 18 يوليو/تموز، احتفل ملايين الأشخاص على "فيسبوك" بمرور 100 عام على ميلاد المناضل العالمي نيلسون مانديلا والرئيس الأسبق لدولة جنوب إفريقيا.​

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