بعد حادثة الاختراق في فيسبوك كيف تعرف إن كان حسابك متضررا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد الاختراق الأمني الجديد الذي تعرضت له شركة فيسبوك، الجمعة 14 كانون الثاني (ديسمبر)، تمكن مطوري التطبيقات المرتبطة بفيسبوك بالوصول إلى صور شخصية إلى أكثر كن 6.8 مليون مستخدم، بعد أن اكتشف فريق العمل خللاً أمنياً في واجهة التطبيقات البرمجية للصور.

وأنشأ فيسبوك صفحة تمكن المستخدمين من زيارتها لمعرفة إن كانوا من المتضررين، بزيارتها واتباع الخطوات تستطيع معرفة التطبيقات التي قامت بالدخول إلى ملفك الشخصي.

ولمنع فيسبوك من الوصول إلى الصور المحملة على الهاتف، قم بإيقاف (App permissions) من قسم أذونات التطبيقات، وذلك بإيقاف أذن وصول فيسبوك إلى الكاميرا والذاكرة الداخلية للجهاز (Storage) عن طريق تحريك زر التمرير المقابل لكل واحد منهما.

أعلنت شركة فيسبوك يوم الجمعة الماضي عن تعرض منصتها لاختراق أمني جديد، أدى إلى تمكين مطوري التطبيقات المرتبطة بفيسبوك من الاطلاع على الصور الشخصية لما يصل إلى 6.8 مليون مستخدم.

وهناك طريقة أخرى تتمثل بإيقاف مزامنة صورك مع فيسبوك، وذلك من خلال الضغط على خيار "مزامنة الصور" (SyncPhotos) ، واختر "عدم مزامنة صوري أو أوقف تشغيل المزامنة".

وكانت شركة فيسبوك قد قالت "إنها تحتفظ بالصور في حال قام المستخدم بتحميل أي صور إلى فيسبوك لكنه قرر بعد ذلك أنه لا يريد نشرها أو في حال فقد اتصاله بالإنترنت أثناء عملية النشر، ويتم الاحتفاظ بالصور لمدة 48 ساعة في حالة أراد المستخدم إعادة استخدامها ونشرها، ولا يتم تخزينها إذا قرر المستخدم عدم القيام بذلك".

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