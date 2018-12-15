شركة فيسبوك تعترف بتسريب صور المستخدمين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقرت شركة فيسبوك بوجود ثغرة برمجية في تطبيقاتها ساهمت في تسريب صور تعود لنحو ستة ملايين وثمانمئة آلف مستخدم.

وفي بيان لها، أوضحت الشركة أن هذا الخلل البرمجي مكّن مطوري تطبيقات الهواتف الذكية من الوصول إلى صور المستخدمين عبر الهواتف.

وأشارت إلى أن البيانات التي تسرّبت تشمل الصور التي حمّلها مستخدمو فيسبوك في تطبيقات هواتفهم ولم ينشروها أو الصور التي حمّلوها المستخدمين عبر خاصية "stories" في فيسبوك في الفترة ما بين 13 و25 سبتمبر الفائت.

وأكدت "فيسبوك" أن خبراءها اكتشفوا الثغرة البرمجية التي تسببت بهذه المشكلة وعالجوها، وسيقومون بإعلام المستخدمين التي تضررت حساباتهم، ويطالبون مطوري التطبيقات الذين حصلوا على هذه الصور بالتخلص منها وعدم نشرها.

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