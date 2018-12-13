فيسبوك تحدث خاصية "أحداث الحياة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أجرت شركة فيسبوك تحديثات جديدة على خاصية “أحداث الحياة”، كجزء من جهودها لتسهيل عملية مشاركة الأخبار الكبرى مع الأصدقاء. ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين، تحميل الصور ومقاطع الفيديو والرسومات إلى خاصية أحداث الحياة الخاصة بإعلان أهم أخبار المستخدم، مثل الحصول على وظيفة جديدة.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا تضمين صور من صفحات تمت الإشارة لها في المنشور، مثل صور شريك الحياة أو مكان عمل أو مدرسة. وتغطي “أحداث الحياة” 10 فئات مختلفة، تتراوح من السفر والأسرة والتعليم، إلى أحداث أكثر رسمية مثل حالات وفاة الأصدقاء وأفراد الأسرة.

اقرأ المزيد:

شركة روسية تطلق هاتف ذكي منافس للمطروحة في الأسواق