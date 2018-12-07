شركة روسية تطلق هاتف ذكي منافس للمطروحة في الأسواق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "ياندكس" الروسية للإنترنت، هاتفاً ذكياً يعمل بنظام "أندرويد"، واصفة إياه بالصفقة الجيدة بالنسبة للروس. وقالت الشركة، إن الهاتف جاء بمواصفات مميزة، وسعر منافس للهواتف الذكية المطروحة في الأسواق، إذ يبلغ ثمنه نحو مئتين وسبعين دولاراً فقط.

وأطلقت الشركة على الهاتف اسم "ياندكس فون"، وقالت إنه صمم بهيكل جميل من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، كما أنه مزود بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 و5 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميغابكسل مزودة بمصباح إضاءة مستقل، وفقاً لما كشفه موقع "إكستريم تيك".

ويأتي الجهاز بشاشة قياس 5.56 بوصة، ماسحاً لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية، ويعمل بنظام التشغيل "آندرويد 8.1". وزودت الشركة الهاتف بمعالج "سناب دراغون 630"، ويدعم ذاكرة وصول عشوائية من 4 غيغابايت، وأخرى للتخزين بسعة 64 غيغابايت.

اقرأ المزيد:

15 قمرا سعوديا في الفضاء الخارجي