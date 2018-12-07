15 قمرا سعوديا في الفضاء الخارجي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

أطلقت المملكة العربية السعودية من الصين قمرين استطلاعيين، للتصوير عالي الدقة، واللَّذَيْن تم تطويرهما وتصنيعهما بأيادٍ سعودية,

قمران استطلاعيان جديدان يضافان الى الأقمار الثلاثة عشر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بين عامي 2007 و 2017, القمران أجريت الاختبارات على إطلاقهما في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على أيدي خبرات وكفاءات سعودية تعمل في مجال صناعة وتطوير الأقمار الصناعية.

رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد قال لوكالة الأنباء السعودية إن إطلاق القمرين الصناعيين "سعودي سات 5 أي" و "سعودي سات 5 ب" تم الجمعة الساعة الثانية عشرة و 12 دقيقة ظهراً بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) من قاعدة جيوغوان الصينية.

الأمير تركي بن سعود أوضح أن هذا الإنجاز السعودي يأتي استكمالاً للعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجاماً مع رؤية المملكة 2030. كما يأتي الانجاز السعودي كمحصلة لجهود نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة، منها تقنيات الأقمار الصناعية وبناء الفرق السعودية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات وإنشاء البنى التحتية المتطورة.

و أضاف الأمير تركي أنه ستتم الاستفادة من القمرين السعوديين في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية, مؤكداً أن محطة تحكم متطورة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ستدير القمرين وتشغلهما من العامصة الرياض.

يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سبق وأن شاركت أيضا في تنفيذ تجارب علمية في الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وجامعة ستانفورد من على متن القمر سعودي سات 4 عام 2014, كما شاركت في مهمة (تشانغ أي 4) بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية عام 2018 لاستكشاف القمر.

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