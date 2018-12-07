إطلاق قمرين سعوديين إلى الفضاء.. عملاً على رؤية 2030

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أطلقت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الجمعة 7 كانون الثاني (ديسمبر) قمرين صناعيين من مركز جيوغوان للأقمار الصناعية في الصين، بعد أن أعلنت سابقاً عن تطوريهما لغرض الاستطلاع.

وينضم القمرين سات 5 إلى 13 قمراً صناعياً تم إطلاقهم سابقاً تحقيقاً لرؤية السعودية 2030، التي تعمل على تلبية الاحتياج المحلي لمختلف الأغراض، وتعزيز خدمات المعلومات الجغرافية.

وذكر موقع "الإخبارية" السعودي، أن المشروع يتميز بالأنظمة المتطورة من التصوير الكهروضوئي، والاتصالات عالية السرعة، والتي تسهل توجيه القمر الصناعي لتصوير الأهداف.

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