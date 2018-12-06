تحذيرات من عودة نيزك أضخم من الأهرامات ليصطدم بالأرض (صور )

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( express.co.uk )

هل كنت تعلم أننا قبل أيام نجونا من خطر محدق ؟ نيزك أكبر من الأهرامات مر بماحاذاة الأرض يوم الإثنين، هو الثالث من نوعه منذ رصد أول كويكب في 20 ديسمبر 1923، لكن الخطر لم يزل تماماً بعد ! .

صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، قالت إن وكالة ناسا الفضائية قد حذرت ملايين ومليارات البشر حول العام من إقتراب كويكيب قد أطلق عليه إسم Asteroid 2015 WO15 قد يضرب الأرض .

وأوضحت ناسا في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية، بأن حجم الكويكيب يصل إلى 264 قدمًا و590.5 قدمًا "80 مترًا و180 مترًا"، أي أنه سيكون كارثيًا بشكل لا يصدق إذا ضرب مدينة أو منطقة حضرية.

وأشارت الوكالة الفضائية الأمريكية، إلى أن هذه الصخرة الفضائية هي أطول من الأهرامات الموجودة في مصر، وكذلك أكبر من كاتدرائية القديس بولس، ويبلغ طول الكويكب على هذا المقياس حوالي ضعف طول تمثال الحرية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لبعض التقارير، فإن هذا النيزك اقترب من الأرض في الماضي، ولكنه لم يصطدم بها، حيث حدث ذلك في عام 1923، بينما الاقتراب التالي سيكون في عام 2091 وعندها قد يكون مدمراً حقاً .

وبحسب ما ذكرته بعض المصادر الإعلامية، فإن ناسا كذلك قد حذرت من كون الكويكب قد يكون بإمكانه تدمير كوكب الأرض بالكامل، ولإن إصطدامه بها سيكون بإمكانه تدمير مناطق كبيرة من كوكب الأرض بصورة غير متوقعة

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية قد حذرت المواطنين من كون هذا الكويكيب لو إصطدام بمكان أهل بالسكان فقد يتسبب في حدوث كارثة حقيقة ويلحق ضرر كبير بتلك المنطقة.

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