تصاميم رائعة.. إليكم أفضل 10 ساعات فاخرة في العام 2018 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تميّز العام 2018 بالعديد من الساعات الجديدة والفريدة من نوعها، والمميزة بتصاميم رائعة. إلى جانبِ ذلك، فإنّ العديد من الشركات العالمية والشهيرة في عالم الساعات الأنيقة، عمدت أيضاً إلى إعادة تصميم نماذج الساعات التقليدية بإطارٍ جديد.

وفي هذا الإطار، إليكم أفضل 10 ساعات فاخرة للعام 2018:

"هابلوت بيغ بانغ ميكا-10 p2p"

أطلقت شركة "هابلوت" نسخة محدودة من ساعة "كرونوغراف بيغ بانغ" للاحتفال بالذكرى العاشرة لـ "Bitcoin"، وبات بإمكان محبي الساعات اقتناء "بيغ بانغ" التي تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار. إلاّ أنه من غير الممكن شراء هذه الساعة بأي عملة، إذ من المفترض فقط أن يتمّ شراؤها باستخدام عملة الـBitcoin. ومن المتوقع أن تتضمن كل الساعات التي بلغ عددها 210، نقشاً فريداً مستمداً من رقم تعريف الهوية، وستُسلّم للمشترين في أوائل عام 2019. إلى جانب ذلك، فإنّ الساعة الجديدة تتميز باحتياطيٍ للطاقة يدوم لمدّة 10 سنوات، وذلك بفعل حركة الهكيل العظمي.

"بولغاري أكتو فينيسيمو توربيلون أوتوماتيك"

تمكّنت ساعة "بولغاري" من كسر 3 أرقام قياسية في عالم الساعات، من خلال تصميم توربيون الأوتوماتيكي الأنحف والأطول. ومن المتوقع تصنيع 50 نموذجاً فقط، ويصل سعر الساعة الواحدة إلى 118 ألف دولار.

"باتيك فيليب 5270 بي بيربيتشوال كالندر كرونوغراف"

وهي الساعة الأشهر في العالم، وتعتبر من الساعات المميزة بصندوقها المصنوع من البلاتين ولونها الوردي الذي يشبه سمك السلمون. ويتضمن تصميمها الجديد عدّاد عرض لمدة 30 دقيقة وعرضاً للتاريخ، كما يمكن للساعة أن تُظهِرَ مراحل القمر بطريقة جميلة وأن تقاوم المياه على عمق 30 متراً.

"أوميغا سيماستر دايفر 300 م"

هي الساعة التي ارتداها جيمس بوند في جميع أفلامه منذ العام 1995، بعدما عرضت للمرة الأولى في العام 1993. وتتميز هذه الساعة بحركة الكرونوميتر الجديدة المضادة للمغناطيس وصمّام خروج الهيليوم المحدث والذي يحمي الساعة من التلف عند خروج مرتديها من أعماق المحيط.

"لانج أند سوهن تريبل سبليت"

تحوي هذه الساعة على مجموعتين من العقارب لعدّ الثواني، ويمكن لمرتديها إيقاف إحدى العقارب. كذلك، تملك الساعة عقارب إضافية للدقائق والساعات، الأمر الذي يسمح للأشخاص بقياس ومقارنة فترات الوقت لمدة تصل إلى 12 ساعة.

"أوديمارز بيغيت رويال أوك أوفشور توربيليون كرونوغراف"

وهي الساعة التي أطلقت في العام 1993، وتتضمن إضافات وميزات يسعى إليها الكثير من محبي الساعات، مثل "توربيليون كرونوغراف" المتوفرة بلون الذهب الزهري والحديد.

"نوموس زيوريخ"

تتميز هذه الساعة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بمنفذ مسطح أبيض مطلي بالفضة وحزام جلدي، يُقال إن علامته التجارية "غير قابلة للتدمير تقريباً".

"رولكس جي إم تي ماستر II"

تلقّب هذه الساعة بـ"الرجل الوطواط" بسبب مزيج لونها الأزرق والأسود. إلاّ أنّ تصميمها الأحدث يُلقّب بـ"بيبسي" بسبب ألوان درع الساعة الأزرق والأحمر الذي يشبه علبة الشراب الغازي الشهير.

"فاتشيرون كونستانتين أوفيرسيس دوال تايم"

تتميز هذه الساعة بقدرتها على كشف الوقت في البلد الذي يسافر إليه مرتديها. فهذه الساعة تعتبر الحل الأنيق لمشكلة ضبط الساعة على الاختلاف الزمني، كما تتضمن أيضاً 37 جوهرة وعلبة مصنوعة من الذهب الوردي من عيار 18 أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

"أي دبليو بالوت واتش أنيوال كالندر إيديشون 150 يرز"

يعتبر هذا النوع من الساعات من أكثر الساعات المرغوب فيها عالمياً، إذ كشفت الشركة عن تصميمها الجديد الذي صنعت منه 150 نسخة فقط، والتي تتميز بإمكانيتها لعرض التاريخ كاملاً بطريقة واضحة لمن يرتديها.

مصدر الصور: CNN

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