عاجل

أفضل 10 سيارات دفع رباعي لعام 2018-2019 على الإطلاق! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات ) 

تمثل قيادة السيارات على الطرق الوعرة هواية لدى العديد من محبي وعشاق السيارات وهي تجربة قيادة ممتعة لا تضاهيها أي تجربة أخرى في عالم السيارات، وسنقدم لكم اليوم أفضل 10 سيارة دفع رباعي لممارسة هذه الهواية 

10. اودي كيو8 (  Audi Q8 )  موديل 2019 

مصدر الصورة : CarsGuide

9. فولفو اكس سي 90 (Volvo XC90 ) موديل 2018 

مصدر الصورة : Car and Driver

8. لينكولين نافيغيتور (  LINKOLN Navigator ) موديل  2018

مصدر الصورة : Lincoln.com

7. بي ام دبليو اكس 5 (BMW X5 ) موديل 2019 

مصدر الصورة : Motor1.com

6. رانج روفر -لاندروفر 2019 ( RANGE Rover LAND Rover ) موديل 2019

مصدر الصورة MotorAuthority

5.فولس فاغين توراج ( VOLKSWAGEN TOUARGE ) موديل 2019

 

مصدر الصورة: Motor1.com

4.  رانج روفر فيلار ( RANGE Rover Velar  ) موديل 2018 

مصدر الصورة : Car and Driver

3 .جاكوار اي بـيس الكترك ( JAGUAR I-PACE Electric ) موديل 2019

مصدر الصورة : Motoring Research

2. بورش كاين ( Porsche CAYENNE ) موديل 2018 

مصدر الصورة : CarsGuide

1.رولس رويس كولينان (Cullinan – Rolls-Royce) موديل 2019

مصدر الصورة : Car and Driver

اقرأ أيضاً : 

ماهي المواصفات التقنيّة لسيارات فورمولا إي قبل سباق الدرعية؟

تعرف على الفرق الـ11 المشاركة بسباق الفورميلا اي بالسعودية

#سيارات دفع رباعي #فخامة #منوعات #قوة #العام 2018 #سيارات #محركات

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...