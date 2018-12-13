أفضل 10 سيارات دفع رباعي لعام 2018-2019 على الإطلاق! (صور)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
تمثل قيادة السيارات على الطرق الوعرة هواية لدى العديد من محبي وعشاق السيارات وهي تجربة قيادة ممتعة لا تضاهيها أي تجربة أخرى في عالم السيارات، وسنقدم لكم اليوم أفضل 10 سيارة دفع رباعي لممارسة هذه الهواية
10. اودي كيو8 ( Audi Q8 ) موديل 2019
مصدر الصورة : CarsGuide
9. فولفو اكس سي 90 (Volvo XC90 ) موديل 2018
مصدر الصورة : Car and Driver
8. لينكولين نافيغيتور ( LINKOLN Navigator ) موديل 2018
مصدر الصورة : Lincoln.com
7. بي ام دبليو اكس 5 (BMW X5 ) موديل 2019
مصدر الصورة : Motor1.com
6. رانج روفر -لاندروفر 2019 ( RANGE Rover LAND Rover ) موديل 2019
مصدر الصورة : MotorAuthority
5.فولس فاغين توراج ( VOLKSWAGEN TOUARGE ) موديل 2019
مصدر الصورة: Motor1.com
4. رانج روفر فيلار ( RANGE Rover Velar ) موديل 2018
مصدر الصورة : Car and Driver
3 .جاكوار اي بـيس الكترك ( JAGUAR I-PACE Electric ) موديل 2019
مصدر الصورة : Motoring Research
2. بورش كاين ( Porsche CAYENNE ) موديل 2018
مصدر الصورة : CarsGuide
1.رولس رويس كولينان (Cullinan – Rolls-Royce) موديل 2019
مصدر الصورة : Car and Driver
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