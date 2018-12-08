تعرف على الفرق الـ11 المشاركة بسباق الفورميلا اي بالسعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

يشهد هذا العام منافسة 11 فريقا في بطولة العالم “للفورمولا إي” التي ستفتتح منافستها من أرض المملكة العربية الـسعودية في الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري، وهي: الرياض بارك، عود سكوير، دووس كارتنج، وسيفن كار لونج في مدينة الرياض.

“إنفجن فيرجين ريسنج” – المملكة المتحدة

شارك هذا الفريق في السباقات منذ الموسم الأول لفورمولا إي، وتعاون مع “أودي” بعد الشراكة التي عقدت بين “دي إس أوتوموبيلز” والفريق المنافس “تيكيتا”، وسيستخدم نظام نقل الحركة “e-Tron FE05”



“إتش دبليو إيه رايس لاب” – ألمانيا





يشارك هذا الفريق الجديد التابع لـ”مرسيدس” للمرة الأولى في سباقات هذا العام، وسيكون فريق “إتش دبليو إيه” بمثابة خطوة أولى، قبل دخول “مرسيدس” بشكل رسمي إلى البطولة العام المقبل. وسيستخدم الفريق نظام الحركة VFE05 من “فينتوري”.

“جيوكس دراجون ريسنج” – الولايات المتحدة الأمريكية





تأسس الفريق عام 2007 ويتخذ من لوس أنجلس مقراً له، وشارك خلال مسيرته في سلسلة منافسات “إندي كار” حتى عام 2014،ويتم تزويد سيارات فريق “جيوكس دراجون ريسنج” بأنظمة حركة EV-3 من “بينسكي”

“نيسان إي.دامز” – اليابان

تنضم “نيسان” إلى تحديات فورمولا إي هذا العام بعد انسحاب شريكها “رينو” وستتعاون “نيسان” مع فريق “دامز” الفرنسي لسباق السيارات، والذي يتمتع بخبرة واسعة في العديد من بطولات فورمولا. وقام الفريق بتطوير نظام الحركة IM01 لسيارات الجيل الثاني الخاصة به،

“باناسونيك جاكوار ريسنج” – المملكة المتحدة





بعد تاريخ طويل من المشاركة في سباقات فورمولا 1، دخلت شركة “جاكوار” منافسات فورمولا إي عام 2016، لتصل إلى منصة الفائزين في سباق هونج كونج في موسم 2017-2018.

“فينتوري فورمولا إي” موناكو

وهو أحد الفرق المؤسسة لبطولة فورمولا إي، والذي يرتبط بمصنع سيارات “فينتوري” الكهربائية الفاخرة في موناكو. ويستعد الفريق للمشاركة في الموسم الخامس، حيث يستفيد من نظام الحركة FE05 من “فينتوري” لسيارات السباق الخاصة به.

“إن آي يو فورمولا إي” المملكة المتحدة

فاز الفريق ببطولة السائقين في الموسم الافتتاحي من بطولة فورمولا إي عام 2014، على يد نيلسون بيكيت جونيور. يتمتع الفريق بخبرة واسعة في تخصيص سياراته لسباقات فورمولا إي، حيث سيتم تزويدها هذا العام لنظام الحركة “إن آي يو سبورت 004”

“ماهيندرا ريسنج” - الهند

بعد المشاركة في العديد من فئات سباقات “موتو جي بيه” للدراجات النارية، قرر الفريق دخول مجال فورمولا إي عام 2014، ليكون واحداً من الفرق المؤسسة لهذه البطولة. وسيقوم الفريق هذا العام بتزويد الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي (Gen 2) بنظام الحركة M5Electro.



“بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت” – ألمانيا

تشاركت “بي إم دبليو” مع فريق السباقات الأمريكي، والذي فاز ببطولة “إندي كار” أربع مرات بالإضافة إلى بطولات أخرى، للمشاركة في فورمولا إي. وتم تزويد سياراتهم بنظام حركة IFE.18 من “بي إم دبليو”.

“دي إس أوتوموبيل”

انفصل مصنع السيارات الفرنسي “دي إس أوتوموبيل” عن فريق” “فيرجن ريسنج” وانضم إلى فريق “تيكيتا” الصيني، ليشكلا فريق “دي إس تيكيتا”. وطورت “دي إس أوتوموبيل” نظام الحركة E-Tense FE 19 لسياراتها

أودي سبورت آبت شيفلر” – ألمانيا

شاركت “أودي” في منافسات فورمولا إي منذ انطلاقها وبدأت بتطوير أنظمة الحركة في الشركة في عام 2015. وقامت هذا العام بتزويد سياراتها بنظام نظام نقل الحركة “e-Tron FE05″، والذي يستخدمه أيضاً فريق “إنفجن فيرجن ريسنج”

ويتضمن سباق "السعودية" للفورمولا إي- الدرعية 2018، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مجموعة من الفعاليات المصاحبة كالحفلات الموسيقيّة الكبرى بحضور نجوم عالميين وهم: إنريكي إيغليسياس وجيسون ديرولو يوم 13 ديسمبر، ليتبعهما في 14 ديسمبر كل من فرقة بلاك آيد بيز والنجم العربي عمرو دياب، على أن يُحيي حفل الختام بعد انتهاء السباق في 15 ديسمبر كل من ديفيد غيتا وفرقة ون ريبابليك، وسيكون الدخول إلى هذه الحفلات حصريًا لحاملي تذاكر سباق فورمولا إي، التي تبدأ أسعارها من 395 ريال، بينما تبدأ أسعار التذاكر للأيام الثلاثة من 950 ريال.

مصدر الصور : Sport360TV على تويتر

اقرأ أيضاً :

أمريكي وسويسري يتصدران سباقاً رياضيا عالمياً في سلطنة عمان

الكيني كيبسريم بطلا لماراثون "أدنوك أبوظبي"