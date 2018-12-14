غوغل تضيف الرقابة الأبوية لكروم بوك

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت غوغل أن تطبيق Family Link للرقابة الأبوية على هواتف أندرويد الخاصة بأطفالهم والتحكم فيها عن بعد، حتى إطفائها, أصبح يدعم حواسب كروم بوك أيضاً.

وتشجيعُ غوغل الأهل على استخدام أطفالهم لحواسب كروم بوك , له أهدافه البعيدة من أهمها تعويد الأطفال على هذه الأجهزة, لترافقهم دائماً في حياتهِم, بالتالي يخرجون من دائرة حواسب آبل كالآيباد أو ويندوز.

ومع أن حواسب كروم بوك ليست شائعة كثيراً بمتناول الأطفال مقارنة بالحواسب اللوحية، لكن غوغل تسعى لكسب اهتمامهم وكذلك إقناع الأهالي بذلك لذا وفرت هذا الدعم حيث يمكن التحكم بالمواقع التي يزورونها وتحديد المسموح والممنوع منها وتحديد زمن استخدام الجهاز الكلي خلال اليوم وحتى القفل عن بعد وتفاصيل أخرى.

وعبر التطبيق يمكن أيضاً التحكم بتطبيقات أندرويد المتاح استخدامها على حواسب كروم بوك، ويمكن حتى التحكم بالمشتريات ضمن التطبيقات.

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