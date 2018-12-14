لمستخدمي هواتف "أندرويد": تطبيق خطير يهدّد أموالكم وبياناتكم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذّر خبراء في شركة "ESET" المتخصصة بأمن المعلومات والحماية من تطبيق "Android Optimization"، الذي يتسبب باختراق بيانات الهاتف ويساعد على سرقة أموال المستخدمين من خلالها.

ولفت الخبراء إلى أنّ "هدف هذا التطبيق هو تسريع أداء الهواتف والأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد، لكنّ تبين أن المقرصنين يستخدمونه لاختراق الهواتف وتحميل البرمجيات الخبيثة فيها لسرقة الأموال من الحسابات الالكترونية".

وأوضح المختصون في "ESET" أنّه بعد تحميل التطبيق، يبدأ فيروس من نوع "Trojan" موجودٌ أساساً في الهاتف بالوصول إلى مختلف برامج الجهاز، وخصوصاً PayPal الذي يستعمل للدفع الإلكتروني. وبعد اختراقه، يقوم الفيروس بتحويل الأموال من البطاقات المصرفية المبرمجة في هذا البرنامج إلى حسابات الهاكرز".

وأشاروا إلى أنّ "أخطار الفيروس لا تقتصر على تطبيق "PayPal" فقط، فهو قادر على الوصول إلى بيانات "Gmail" و"Viber" و"Skype" و"WhatsApp" و"Google Play".

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