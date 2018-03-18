تطبيقات خطيرة عليك شطبها من الهاتف فورا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



نحتاج في كثير من الأحيان إلى تطبيقات عملية على هواتفنا، لكن إحذر فبعض البرامج يمكنها جمع البيانات من هاتفك، مشاركة معلوماتك الشخصية، وحتى سرقة الأموال من حسابك البنكي، كما لا تستبعد ان يكون جهاز الهاتف الخاص بك مخترق؟ ويتم التجسس عليك وعلى كافة البيانات المخزنه فية من صور وفيديوهات وبطائق وما الى ذلك دون علمك ؟

فمشكلة التجسسات والاختراقات للهواتف انتشرت مؤخرا بشكل كبير والسبب يرجع الى تطوير تطبيقات يمكنها القيام بذلك بكل سهولة.. إذا لم تسرق بياناتك الخاصة ونشرها!



1 - تطبيق الطقس:





2- وسائل التواصل الاجتماعي





هذه التطبيقات التي أصبحت أكثر شعبية، يجدها القراصنة أفضل وسيلة لاختراق هاتتفك..

3 - تطبيقات التنظيف





هي تسمى بتطبيقات تنظيف الجوال، لكنها في الحقيقة هي تقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاص بك وحذف البرامج غير الضرورية

4 - تطبيقات المتصفحات المدمجة







5 - برامج مكافحة الفيروسات





من المعلوم أنه عندما بدأ الأشخاص في اختراق الهواتف وسرقة البيانات، بدأت تطبيقات مكافحة الفيروسات المتنقلة في الظهور

6 - الميزات الإضافية









7 - تطبيقات تعزيز الذاكرة











8 - مؤشر الكذب





لا يمكنك اتخاذ هذه التطبيقات على محمل الجد نظرا لأنه تم إنشاؤها فقط للمتعة، وليس لها اي مصداقية..



9- تطبيقات العمليات الحسابية



