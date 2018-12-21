تسريبات حول هاتف سامسونغ غالاكسي اس 10 الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



كشفت تقارير عن أهم مزايا الجهاز الجديد لسامسونج جالاكسي S10 ، المتوقع إصداره بعد شهرين.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الهاتف الجديد سيتفادى "الخطأ" الذي وَقعت فيه منافستُها شركة أبل الأميركية.

وأوضحت التسريبات بأن شاشة "إس 10" لن تحتوي على ما يعرف بـ"الشق" أو "النتوء Notch"، الذي ظهر على شاشة آيفون X.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن سامسونغ ستتفادى تصميم الشاشة بالاعتماد على "الشق"، الذي وضعته أبل أعلى وسط شاشة آيفون، ويضم الكاميرا وأجهزة الاستشعار.

وكانت أبل واجهت كثيرا من الانتقادات والسخرية بعد تصميم "النوتش"، اذ أشار المنتقدون إلي أن التصميم الجديد يُفقد الشاشة جمالها.

ويعرف عن سامسونغ تغييرها السريع لتصاميم هواتفها، مثلما أعادت تصميم جهازها اللوحي غالاكسي 10.1، في غضون أسابيع من أجل منافسة أفضل مع آيباد 2.

مصدر الصورة: forbes

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