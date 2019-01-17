تسريب 772 مليون بريد إلكتروني باختراق يعرف بـCollection #1‎

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف )

كشف تقرير جديد أنه تم تسريب أكثر من 87 غيغا بايت، من كلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني ونشرها على الإنترنت في مجلد يطلق عليه "Collection #1" من قبل مجموعة من الهاكرز في واحد من أكبر خروقات البيانات.

تضم الـ87 غيغا بايت المسربة ما يقرب من 22 مليون كلمة مرور فريدة وأكثر من 772 مليون عنوان بريد إلكتروني تم وضعها على خدمة التخزين السحابي MEGA، وتم نشر الرابط داخل ملف تفريغ في منتدى اختراق، ولكن تم حذفه منذ ذلك الحين من الخدمة.

وكشف "هانت" أن هذه البيانات المسربة جاءت من العديد من المصادر العديدة نتيجة خروقات البيانات من آلاف المصادر، والتى يعود تاريخها إلى عام 2008، وجاء عبر مجموعة من الملفات بعدما تم تنبيهه من قبل عدة أشخاص الأسبوع الماضى، واكتشف أن الاختراق حتى يتضمن عنوان بريد إلكترونى تابع له وكلمة مرور استخدمها منذ سنوات.

وقال هانت، مثل الكثير منكم فى قراءة هذا، لقد كنت أحد ضحايا خروقات بيانات متعددة من قبل والتى أدت إلى ظهور عناوين البريد الإلكترونى الخاصة بى، ونعم كلمات السر الخاصة بى، وتعمم فى الأماكن العامة، مضيفا، لحسن الحظ، فقط كلمات المرور التى لم تعد مستخدمة، لكننى ما زلت أشعر بنفس الفزع الذى يشعر به الكثير من الناس الذين يقرأون هذا عندما أراهم مرة أخرى.

وحمل Hunt عناوين البريد الإلكترونى وكلمات المرور المخترقة فى موقعه، وهو hasibeenpwned، والذى يسمح للأشخاص بتلقى إشعارات عندما يكون البريد الإلكترونD الخاص بهم متورطاً فى خرق بيانات، أو التحقق مما إذا كانت كلمة المرور تم كشفها، وبالتالى غير مناسبة للاستخدام.

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