للآباء.. نظام يمكنكم من مرافقة أبنائكم في السيارة من المنزل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "فاليو" الفرنسية نظامها الجديد تحت اسم "Voyage XR"، الذي يتيح للآباء بالتواجد "إفتراضياً" مع أبنائهم المراهقين أثناء قيادتهم السيارة.

وبحسب الشركة المتخصصة في تطوير البرمجيات الذكية للسيارة، فإنّ "الآباء يرتدون نظارة واقع افتراضي أثناء جلوسهم في المنازل لمتابعة أبنائهم أثناء قيادة السيارة لمراقبتهم عن بعد والإطمئنان عليهم"، لافتة إلى أنّ "الآباء يكونون كراكب افتراضي يجلس في المقعد الخلفي للسائق".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أوضحت الشركة أنّ "النظام يعتمد على مجموعة من كاميرات ومستشعرات وسلسلة ميكروفونات وتقنية تتبع واتصال عن بعد"، مشيرة إلى أنه "بمجرد نقر سائق السيارة على زر في المقود واختياره الشخص المراد إحضاره افتراضياً داخل السيارة، يبدأ التواصل والمحادثة معه بعد ارتداء الطرف الآخر نظارة واقع افتراضي ليظهر كأنه راكب افتراضي يراه السائق في المرآة".

وأكدت "فاليو" أنّ "هذا النظام يزيد مستوى الأمان داخل السيارات ذاتية القيادة".

(Daily Mail)

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