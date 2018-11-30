5 خطوات بسيطة تحمي هاتفك من البرمجيات الخبيثة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مع الاستخدام الدائم للهواتف الذكية، ومع كثرة التطبيقات المتنوعة، تصبح إمكانية إصابة هذه الهواتف ببرمجية خبيثة أمراً وارداً بشكل كبير، وقد يعرض الحسابات الالكترونية للاختراق والتجسس من قبل الآخرين. ولذلك، يستوجب هذا الأمر اتخاذ خطوات لحماية الخصوصية والهاتف من أي خرق. ولذلك، تقدم مجموعة شركات "BT" العالمية للاتصالات، خطواتٍ بسيطة للحفاظ على هاتف آمن وخالٍ من الأضرار:

1- قم بتحديث نظام الهاتف الخاص بك، إذ أن التحديث الدائم يحمي الهاتف من البرمجيات الضارة.

2- لا تثبت أي تطبيقات غير معروفة في الشبكة العنكبوتية. تأكد من هذا هوية هذا التطبيق قبل تثبيته.

3- قراءة وفهم الأذونات قبل تحميل أي تطبيق. فعند النقر على زر التثبيت، سيظهر لك مربع حوار يحتوي على أذونات التطبيق، يُمكنك استعراضها بالكامل لمعرفة كل ما يريد التطبيق الوصول إليه على هاتفك المحمول.

4- احرص على تثبيت برنامج لمكافحة الفيروسات مثل "McAfee" أو "Avast" أو غيرها من برامج الحماية.

5- كن حذراً من الضغط على أي روابط تصلك عبر التطبيقات لأنها قد تحمل فيروساً. لذلك، قم بحذف كل الرسائل التي تحمل معلومات مشبوهة أو روابط ليست معرفة أو واضحة.

مصدر الصورة: Arsis

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