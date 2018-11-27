بريطانيا تستحوذ على وثائق سرية لفيسبوك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صادر البرلمان البريطاني وثائق فيسبوك سرية، في إطار ضغطها على شركة التواصل الاجتماعي بسبب سياساتها الخاصة بحماية البيانات.

وتبنى نائب بريطاني تحركا عدائيا على غير المعتاد، بإجبار تنفيذي زائر على تسليم الملفات قبيل جلسة استماع دولية يستضيفها البرلمان الثلاثاء، لبحث مسألة معلومات مضللة و"أخبار زائفة".

وكتب داميان كولينز، رئيس لجنة الشؤون الرقمية والإعلام والثقافة والرياضة في مجلس العموم، في تغريدة عبر تويتر الأحد، إن اللجنة: "تلقت الوثائق التي طالبت بها شركة "سكس فور ثري"- شركة تقنية- وتتعلق فيسبوك" مضيفا أنه راجعها بالفعل.

"بحسب موجب القانون البريطاني والامتياز البرلماني، يمكننا نشر الوثائق إذا ما اخترنا ذلك في إطار تحقيقنا".

وكانت شركة "سكس فور ثري" التقنية قد استولت على الوثائق، التي يعود تاريخها لعامي 2013- 2014، في إطار قضية أمريكية ضد شركة التواصل الاجتماعي العملاقة.

ويتأهب نواب من أقاليم لاستجواب نائب الرئيس التنفيذي لفيسبوك، ريتشارد ألن، خلال جلسة استماع تعقدها اللجنة في لندن.

وكانوا قد طلبوا من الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، الظهور بنفسه أو عبر مؤتمر مصور لكنه رفض.

اقرأ أيضا:

روسيا ترفع دعوى مدنية ضد غوغل