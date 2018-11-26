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روسيا ترفع دعوى مدنية ضد غوغل

أخبار الآن | موسكو- روسيا (رويترز) 

رفعت موسكو رسميا، دعوى مدنية ضد شركة غوغل العملاقة، لعدم التزامها بأحد الشروط القانونية.

وتطمع موسكو بكسب الدعوى مستندة إلى عدم التزام شركة غوغل بإزالة محتويات معينة من نتائج محرك البحث التابع لها.

ومن المقرر أن يصدر القرار النهائي في القضية ضد غوغل في ديسمبر كانون الأول.

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات يوم الاثنينإن غوغل لم تنضم لنظام تسجيل حكومي يدرج المواقع الإلكترونية المحظورة التي ترى موسكو أنها تحتوي على معلومات غير قانونية.

وأضافت الهيئة أن القرار النهائي في القضية ضد غوغل سيصدر في ديسمبر كانون الأول.

 

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