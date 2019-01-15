5 حيل لالتقاط صورٍ احترافية بكاميرا الهاتف

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعدّ مواصفات كاميرا الهواتف الذكية من أبرز الأشياء التي يركّز عليها المستخدم، من أجل الحصول على صورٍ عالية الجودة.

ومما لا شكّ فيه أنّ للتصوير معدّاته الخاصة مثل الكاميرات المحترفة، لكنّ الشركات المصنعة للهواتف دأبت على تطوير كاميرات هواتفها التي باتت توفّر الكثير من المواصفات الرائعة، وتعطي المستخدم صورة نقية وصافية.

ومع ذلك، هناك العديد من الحيل التي يمكن اتباعها لالتقاط صور أفضل وأكثر احترافية بكاميرا الهاتف، وهي على النحو التالي:

- السماعة:

من خلال سماعة الهاتف، يمكن التقاط الصور أيضاً. كل ما عليك فعله هو توصيل السماعة بالهاتف ثم تفتح الكاميرا، ومن ثم يتم الضغط على علامة "+" على السماعة لتلتقط الصورة بكل بساطة ويسر.

- سيلفي ببطاقة الشحن:

لا شيء ينافس صورة السيلفي في أيامنا هذه، وكيفية التقاطها أمرٌ مهم جداً وهناك مختلف الطرق لذلك من دون حدوث أخطاء. ولذلك، فإنّ أفضل طريقة لالتقاطها هي استخدام أحد بطاقات شحن الهاتف مثلاً أو أي شيء شبيه به وثنيه مرتين، ليصبح كالمسند الرائع للهاتف.

- وضعية "HDR"

تمكّن هذه الميزة المستخدم من التقاط صورة واحدة واضحة تجمع بين أشياء عديدة لجهة القرب والبعد عن الكاميرا. الخاصية هذه مهمة جداً لمحبي تصوير الطبيعة.

- نظارات الشمس:

تساهم نظارات الشمس في تقليل الوهج وإضفاء الصفاء على الصورة. ولذلك، يجب التقاط الصورة عبر عدسة النظارة للحصول على صورة أفضل من السابق.

- ورقة ملونة

يمكن للمصور استخدام ورقة ملونة شبه شفافة لإضافة بعض الألوان المختلفة على الصورة، وذلك من خلال وضعها بالقرب من العدسة أثناء التقاط الصورة.

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