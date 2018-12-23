صورة بدقة 200 مليار بيكسل.. لن تتخيل أبدا إلى أين تصل قدرتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

ما هي أقصى دقة قد تتخيلها لصورة متلتقطة بأحدث الكاميرات وأعلاها سعراً ؟ 30 ميغا بيكسل ؟ 50؟ أكثر أوأقل ؟ تخيل لو استطعت تصوير صورة بدقة أعلى من هذا بكثير لنقل رقماً بالغيغا بيكسل ؟ ماذا يمكن أن ترى بالصورة ؟

وصلت شركة صينية بالتطور في التصوير الفوتوغرافي إلى مراحل جديدة، عندما التقطت صورة لمدينة صينية، بحجم وجودة غير مسبوقتين.

وقامت شركة "جينكون تكنولوجي" الصينية، بالتقاط صورة لمدينة شانغهاي من على قمة برج "أورينتيل بيرل"، بجودة وصلت لـ195 غيغابيكسل، أي حوالي (200 مليار بيكسل).

ويتيح حجم الصورة العملاق للشخص تكبيرها لدرجة تتيح له رؤية المارة في شوارع شانغهاي.

وجاءت الصورة بتقنية 360 درجة، حيث بالإمكان تحريكها حول البرج في كل اتجاهات المدينة، ثم التكبير حتى تتضح وجوه المارة على الأرض.

وبالمقارنة، يبلغ حجم الصور التي تلتقطها عدسات الهواتف الذكية المتقدمة اليوم، 12 ميغابيكسل تقريبا، وبرغم جودة صور الهواتف الحديثة، إلا أن جودتها تبدو "ضئيلة" جدا مقارنة بالصورة التي يبلغ حجمها 195 ألف ميغابيكسل.

وتعرض موقع الشركة التي التقطت الصورة للعطل، بسبب الزيارات الكثيرة للموقع الإلكتروني، للاطلاع واستكشاف الصورة "العملاقة" المنشورة عليه، والتي يمكن التجول خلالها عبر الرابط التالي.

اقرأ أيضاً :

رجل يستدعي الشرطة بسبب "دجاج كنتاكي"

علماء يكشفون تأثير ارتداء الخواتم على الصحة