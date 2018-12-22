رجل يستدعي الشرطة بسبب "دجاج كنتاكي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إذا سمعت يوما عن مثل " الجوع كافر" فهذا خير مثال ; إذ دفع الجوع شخصا إلى اتخاذ قرار غريب فاتصل بشرطة سكوتلانديارد.

اتصل الرجل وهو من سكان العاصمة البريطانية لندن، برقم 999 ليشتكي من نفاد قطع الدجاج من مطعم "كنتاكي"، الأمر الذي اعتبرته الشرطة "إضاعة لوقتها".

وكشفت الشرطة عن التسجيل الصوتي الأصلي للمكالمة الهاتفية التي يشكو فيها الرجل المطعم المذكور، كما أفرجت عن عدد من المكالمات الأخرى من مثيلها.

وفي "شكوى الدجاج" قال الرجل "إنه لم يعد في مطعم كنتاكي قطع دجاج"، وفقا للإندبندنت.

وسمع في خلفية التسجيل أصوات ضحكات، قبل أن يسأله ضابط الشرطة "هل تعلم مع من تتصل؟" وعندها أغلق الرجل الهاتف.

وفي تعليقها على صفحتها في "تويتر"، قالت سكوتلانديارد إن أشخاصا قد يحتاجون الشرطة بصورة عاجلة، لكنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالرقم 999 لأنه كان مشغولا بسبب اتصال غير طارئ ومضيع لوقت الشرطة.

ثم أعادت الشرطة نشر الخبر مرة أخرى مع تغريدة ثانية حول هذه المكالمة جاء فيها "أمس اتصل بنا رجل غير سعيد لعدم توافر الدجاج في مطعم للخدمات السريعة.. كان الرجل منزعجا من المطعم، لذلك اتصل بالرقم 999 طلبا للنجدة.. مثل هذه المكالمات تمنهنا من أداء واجبنا تجاه من يحتاجونها بصدق".

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