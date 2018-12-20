علماء يكشفون تأثير ارتداء الخواتم على الصحة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



كشف علماء المركز الطبي في جامعة كنساس الامريكية عن التأثير في نقاط الجسم النشطة والتي يمكن أن تترك نتائج في صحة الإنسان من خلال الخواتم

وأوضح العلماء إن 40-80 من هذا النقاط تقع على أصابع اليدين، لذلك فإن الخواتم والحلقات التي في أصابعنا قد يكون لها تأثير مختلف على هذه النقاط، وذلك حسبما نشر مقال في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

وأشار العلماء إن لبس خاتم الزواج في البنصر: " يعمل على تحفيز النقاط النشطة على البنصر يؤثر إيجابيا في القدرة الجنسية. أي أن هذه الخواتم يمكنها دعم الرغبة الجنسية مدى الحياة. ولكن لا ينصح بارتداء الخاتم الذي أصبح صغيرا مع التقدم بالعمر، ففي هذه الحالة، يكون تأثيره سلبيا في الرغبة الجنسية، إضافة إلى أنه قد يسبب ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين".

ووفقا لما قال الخبراء إن الخواتم الأخرى التي نلبسها على الأصابع تؤثر بشكل ملحوظ في الصحة. فمثلا وجود خاتم في الإصبع الوسطى يؤثر في النقاط النشطة المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية والغدد الصماء. أما الخاتم في الخنصر، فإنه يؤثر في النقاط النشطة المسؤولة عن عمل المعدة والأمعاء.

كما ينصح الخبراء بعدم ارتداء خواتم ضيقة وخاصة لفترات طويلة، مؤكدين أنه يستوجب نزع جميع الخواتم قبل النوم. كما أضاف الخبراء أن "ارتداء الخواتم في الخنصر يزيد من احتمال التهاب الاثني عشر، وارتداء خاتم الزواج بصورة مستمرة يسبب أمراض جنسية لدى النساء" إلى جانب إضطرابات أخرى مثل نوبات الربو واضطراب النبض.

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