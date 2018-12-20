طبيبة تكشف أسباب تصلب الظهر.. ما هي علاجاته؟!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثير من الأشخاص من تصلب الظهر الذي يسبّب آلاماً كثيرة، ويؤدي إلى صعوبة في الحركة. وتنجم هذه الحالة الصحية نتيجة الضغط المُفرط على عضلات الظهر.

وفي السياق، فقد أوضحت الطبيبة الألمانية كريستين زيبرت أن "تصلب الظهر يحدث بسبب محدودية حركة ما يعرف بالمفاصل المشتركة، وهي مفاصل صغيرة تحافظ على حركية العمود الفقري".

ولفتت إلى أنّ "هذه المفاصل يمكن أن تنقلب أو تلتف، ويمكن الأمران أن يحدثا معاً، ما يؤدي إلى تصلب العضلات والأربطة والأوتار المحيطة ومن ثم الشعور بآلام شديدة".

ولتجنب التصلب، تؤكد زيبرت على "ضرورة عدم اللجوء إلى الراحة والاستلقاء على الظهر، بل التنويع بين الاستلقاء والجلوس والوقوف والمشي، حيث عادة ما يزول التصلب والآلام بعد أسبوع تقريباً. وفي حال عدم زوال الآلام أو تفاقمها، فيمكن اللجوء إلى المسكنات واللاصقات والسخونة لمواجهة تصلب الظهر".

وتشير الطبيبة إلى أنه "في حال لم تفلح كل هذه التدابير في علاج التصلب والآلام، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، وينطبق هذا أيضاً في حال حدوث مظاهر شلل أو خدر أو صعوبة في التحكم في البول أو البراز، حيث ينذر ذلك بحدوث أضرار بالأعصاب".

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