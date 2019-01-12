جهاز ذكي يكسر عزلة المسنين في معرض CES

أخبار الآن | لاس فيغاس- امريكا (أ ف ب)



يعج معرض لاس فيغاس للإلكترونيات بالابتكارات المصممة لمساعدة المسنين في التمتع بالاستقلالية لأطول فترة ممكنة، إذ تشكّل هذه الفئة العمريّة سوقا كبيرة يسعى قطاع التكنولوجيا لاستغلالها.

تبدو أمرأة تدعى روزان هيرد بالغة 67 عاما سعيدة بخوذة الواقع الافتراضي التي اختبرتها في أروقة المعرض، إذ تقول "هذا رائع، لقد رأيت دار الأوبرا في سيدني والأهرام في مصر".

ويتيح جهاز الواقع الافتراضي "ألكوف في أر" هذا لروزان هيرد التحكم بخوذات عدة ما يعني أن مجموعة كبيرة من الناس بإمكانهم رؤية الأهرام والتفاعل والابتعاد عن العزلة

"، على ما تؤكد هذه المرأة الستينية التي تدرّس المعلوماتية للأشخاص المتقدمين في السن في ولاية أريزونا (غرب) منذ 26 عاما.

فمن السماعات الطبية إلى الأساور المزودة بخاصية قياس نبضات القلب مرورا بمعدات الوقاية من حوادث السقوط والاستشارات الطبية، تعمل شركات التكنولوجيا بدرجة متزايدة على استغلال هذه السوق التي توفر إيرادات ضخمة خصوصا في ظل ازدياد معدلات الأعمار في بلدان متقدمة عدة.

وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة الأشخاص فوق سن 60 عاما مرشحة للارتفاع من 11% إلى 22 % بين العامين 2000 و2050، أي من 605 ملايين شخص إلى مليارين.

أما الأشخاص في سن الثمانين وما فوق، فعددهم سيرتفع بواقع أربع مرات ليصل إلى 395 مليونا في 2050 بحسب منظمة الصحة العالمية أيضا.

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