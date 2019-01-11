في CES.. حفاضات ذكية للأطفال الرضع

أخبار الآن | لاس فيغاس - الولايات المتحدة (ا ف ب)

كشفت شركة Monit الكورية الجنوبية في معرض CES الدولي لعام 2019 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، عن ابتكار جديد خاص بصحة الأطفال في مرحلة الرضاعة.

الابتكار الجديد، عبارة عن حفاضات ذكية هي الأولى من نوعها للأطفال الرضع، تتميز بجهاز دائري مثبت بها يحتوي على أجهزة استشعار تعمل عن طريق البلوتوث، وتقوم هذه المستشعرات برصد حاجة الطفل لتغيير هذه الحفاضات عند الحاجة.

ويمكن التحكم بجهاز الاستشعار الخاص بالحفاضات عن طريق أجهزة الهواتف الذكية الخاصة بالأمهات.

وتستمر فعاليات معرض CES الدولي حتى 11 من الشهر الجاري، وفي نسخته لعام 2019 نظم المعرض على مساحة تقدر بنحو 2.75 مليون قدم، مع توقع حضور أكثر من 180 ألف شخص من 155 دولة حول العالم.

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