في معرض CES.. عصا سحرية لتجديد الشباب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

على الرغم من أن العديد من منتجات التجميل تَعدُ بنتائج تبدو مستحيلة، قد يكون هناك في الواقع عصا سحرية يمكن أن تلوح بها لاستعادة بعض الجمال الطبيعي لبشرتك، هي طابعة للجلد تم الكشف عنها في معرض CES للاليكترونيات 2019.

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ووفقاً لبيان صحفي ، فإن هذا الابتكار هو في الأساس عبارة عن طابعة حرارية حبرية يدوية محمولة مع 120 فوهة ، بالإضافة إلى كاميرا تلتقط 200 صورة للبشرة كل ثانية ، والتي ترسب 1 بليون من اللتر على كل بقعة جلد تكتشفها.



يعتمد الابتكار الجديد نظام Opté Precision للعناية بالبشرة، وهو عبارة عن أداة يمكنها اكتشاف لون وتصبغ بشرتك ، وتلطيخ البقع ، وتطبيق نفثات دقيقة من الماكياج الملون الدقيق على تلك البقع ، دون التأثير على بقية بشرتك على الإطلاق.

ويعد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المعروف بـ" CES" أحد أهم المعارض التكنولوجية على الاطلاق فى مجال عرض السلع التكنولوجية وهو أحد أكبر المعارض التقنية وأكثرها إثارة للاهتمام، وتستعرض خلاله الشركات منتجات وحلول رقمية تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات الناشئة ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين”، وغيرها من التطبيقات التي تخدم قطاعات التجارة الالكترونية والشحن والبورصة والخدمات المالية الرقمية.

مصدر الصور: gigazine.net

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