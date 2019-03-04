الكشف عن "تسلا واي" الجديدة بات قريباً.. إليكم التفاصيل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مؤسس شركة "تسلا" إيلون ماسك في تغريدةٍ له عبر "تويتر" أنّ "الشركة ستكشف عن سيارة تسلا واي الجديدة، بتاريخ 14 آذار/مارس الحالي في لوس أنجلوس - الولايات المتحدة الأمريكية".

ولفت ماسك إلى أنّ "السيارة الجديدة ستكون من فئة المركبات الرياضية التي يمكن استخدامها على الطرق الوعرة SUV"، موضحاً أنّ "سعرها سيكون أعلى من فئة تسلا 3 بنسبة 10%، إذ أنّ أكبر حجماً بنسبة 10% أيضاً".

ويسعى مصنع الشركة في شنغهاي - شرق الصين، إلى إنتاج الطرازين 3 وواي بطاقة سنوية تصل إلى 250 ألف سيارة.

وكانت تسلا خلال الأسبوع الماضي، طرحت نسخة بسعر 35 ألف دولار، من الطراز 3 سيدان، موضحة أنّ "المبيعات العالمية ستكون عبر الإنترنت فحسب، في إطار خطوات تستهدف زيادة الطلب وخفض التكاليف".

(إيلون ماسك - رويترز)

مصدر الصورة: VentureBeat

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