إيلون ماسك يعلن تسريح 7% من موظفي "تسلا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إن "الطريق أمام شركته كان صعبا للغاية"، مضيفا أن الشركة ستخفض عدد موظفيها بنحو 7 في المائة.

وقد أخطرت شركة السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية موظفيها بقرارها حول خفض الموظفين والخطط الأخرى.

وقال ماسك إن تيسلا تأمل في تحقيق "ربح صغير" في الربع الحالي، لكن قرار التوسع بنسبة 30 في المائة في القوى العاملة لديها الذي اتخذ العام الماضي كان أكثر من إمكانات الشركة.

وتراجعت أسهم تسلا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن خفضت الشركة أسعار السيارات بمقدار 2000 دولار وأعلنت عن أرقام مبيعات الربع الرابع التي لم ترق إلى تقديرات وول ستريت.

وقال ماسك في المذكرة لموظفي تيسلا "منتجاتنا غالية جدا بالنسبة لمعظم الناس"، مؤكدا أن على الشركة: "العمل بجدية أكبر".

وقال ماسك: "تيسلا تنتج السيارات منذ نحو عشر سنوات فقط ونحن نواجه منافسين أقوياء وراسخين".

وأكد ماسك في تغريدة في أكتوبر/تشرين الأول إن تسلا، ومقرها بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، كان لديها 45 ألف موظف. وسوف يشمل خفض بنسبة 7 في المئة تسريح حوالي 3150 شخصا.

متابعا: "للأسف ليس لدينا خيار سوى خفض عدد الموظفين العاملين بدوام كامل بنسبة 7 في المئة تقريبا، والاحتفاظ فقط بالمتعاقدين الأكثر أهمية".



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