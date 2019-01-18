تخفيضات "أوبك" تقود النفط إلى الارتفاع

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة، بعدما أظهر تقرير من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن إنتاج المنظمة هبط بشدة الشهر الماضي، مما حد من المخاوف بشأن تخمة ممتدة في المعروض.

وقال محللون إن الأسواق المالية، بما في ذلك سوق النفط، تلقت دعما من تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكر أن واشنطن تدرس رفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية كليا أو جزئيا.



وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.70 دولارا للبرميل في العقود الآجلة، بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره 63 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عن التسوية السابق

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