قمة لبنان الاقتصادية ستعقد في موعدها

أخبار الآن | بيروت - لبنان (أ ف ب)

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أن القمة العربية الاقتصادية ستعقد في موعدها يومي 19 و20 كانون الثاني/يناير في بيروت، رغم دعوات صدرت لتأجيلها.

وأضاف زكي في تصريح عبر الهاتف أنه "لا يوجد توافق عربي" حتى الآن حول عودة سوريا للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية.

وكانت علقت مشاركة وفود النظام السوري في أي اجتماع للجامعة العربية في نوفمبر 2011.

وأوضح زكي، الموجود حالياً في بيروت لمتابعة التحضيرات الخاصة بالقمة الاقتصادية، أنه "لا توجد خطط لمناقشة مشاركة سوريا في القمة العربية السنوية (التي ستعقد في آذار/مارس المقبل في تونس) خلال قمة بيروت".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة "أمل" نبيه بري أعلن في التاسع من كانون الثاني/يناير في تغريدة على صفحة حركة "أمل" في غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة أرى وجوب تأجيلها، مؤكداً مجدداً على ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة".

وأضاف بري "دعوة سوريا الى القمة الاقتصادية أمر بديهي، فالأمر غير البديهي وغير الطبيعي ان يكون هناك مؤتمر لا تكون سوريا حاضرة فيه".

وتعاني دمشق عزلة دبلوماسية على الصعيدين العربي والدولي منذ اندلاع النزاع فيها في آذار/مارس 2011، تجلت خصوصاً في إغلاق غالبية الدول العربية والغربية سفاراتها في سوريا.

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