جديد عالم السيارات.. مركبة كهربائية جديدة تتحدّى "تسلا"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "geely" عن عزمها إطلاق سيارة "GE11" الكهربائية الجديدة، والتي ستأتي بهيكل سيدان، وبتصميم يشبه تصاميم سيارات "فولفو" من الفئة "S" التي طرحت في السنوات الأخيرة.

وستأتي السيارة بـ محرك كهربائي بعزم 177 حصاناً، قادر حلى تحريكها بسرعة 155 كلم/ ساعة، كما ستزود ببطاريات تكفيها لقطع مسافات تصل إلى 400 كلم بالشحنة الواحدة.

وستتضمن السيارة الجديدة مقابض للأبواب تندمج داخل الهيكل، كتلك الموجودة في سيارات تسلا، التي من المتوقع أن تصبح "Geely" منافساً رئيساً لها.

وفيما خصّ المقصورة الداخلية، فإنّ السيارة الجديدة ستأتي بواجهة قيادة متطورة، ستكون مزوّدة بشاشتين تعملان باللمس، إلى جانب مقود رياضي. إلى جانب ذلك، فإنها ستكون مزوّدة بأنظمة المالتيميديا التي تستجيب للأوامر الصوتية للسائق، عوضاً عن أنظمة تنقية الهواء والتحكم بدرجة حرارة المقاعد.

مصدر الصور: deraktionaer

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