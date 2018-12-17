قريباً في الـ2019.. شاحنة كهربائية جديدة من "تسلا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "تسلا" إيلون موسك في تغريدةٍ له عبر حسابه على "تويتر"، عن "نية شركته إطلاق سيارة بيك آب كهربائية صغيرة في العام 2019". وبحسب المصادر المقربة من الشركة العالمية، فإنّ "تسلا تعمل حالياً على تطوير منصات خاصة بهذه السيارة، التي ستأتي بقمرة تتسع لـ4 أشخاص، بحسب التوقعات".

إلى ذلك، فقد لفتت المصادر عينها إلى أنّ "هذه المركبة ستأتي بأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة ونقل الحمولات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر مراحل، ونظامي دفع خلفي ورباعي".

ومن المقرر أن يتم إطلاق هذا البيك آب الجديد بمحركين كهربائيين بقوة 600 حصان، من نفس طراز محركات سيارات "Tesla Model 3"، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تكفي لقطع مسافة 450 كلم بالشحنة الواحدة.

(إيلون موسك - ibtimes.co.in)

مصدر الصورة: thedriven.io

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