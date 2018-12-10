من "شيفروليه": بيك آب "سيلفيرادو" بحلّة جديدة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت شركة "شيفروليه" العالمية صوراً ومعلوماتٍ لسيارة "سيلفيرادو" البيك آب الجديدة، التي ستطلقها قريباً، بمحرّك بثماني أسطوانات وسعة 6.6 ليتر، وبقوة 600 حصان وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ10 مراحل.

وبحسب الصور، فإنّ السيارة الجديدة مختلفة كلياً عن مركبات "سيلفيرادو" الحالية، إذ تتميّزُ بتصميم رائع للمصابيح والخط المعدني الذي يحمل اسم شيفروليه ويتوسط الواجهة الأمامية، عوضاً عن مصابيح الضباب المتدخلة بممتصات الصدمات.

أمّا عن الهيكل، فسيكون أكبر من السيارات السابقة، وسيزداد طول مقصورتها بمقدرا 8 سم، وعرضها بمقدار 5 سم أيضاً. إلى جانب ذلك، فإنّه سيتم تزويدها أيضاً بواجهة قيادة تحوي شاشتين تعملان باللمس، واحدة في منتصفها، وأخرى أمام السائق، بالإضافة إلى أحدث أنظمة الملتيميديا.

مصدر الصور: يوتيوب

للمزيد:

شاهد بالفيديو سيارة "SsangYong " الخارقة للسباقات الصحراوية