شاهد بالفيديو سيارة "SsangYong " الخارقة للسباقات الصحراوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فيستي )

كشفت شركة "SsangYong" النقاب عن سياراتها الجديدة التي خصصتها لسباقات رالي داكار الشهيرة.

وجاءت سيارة "Rexton DKR" الجديدة بتصميم يشبه تصاميم سيارات رينو التي كانت تشارك في السباقات الصحراوية، وهيكل من المعدن وألياف الكربون، مزود بأنظمة تعليق خاصة، وعجلات بمقاس 17 إنشا مخصصة للطرق الوعرة.

كما زودت المركبة أيضا بمحرك بنزين بثمان أسطوانات، وعزم 450 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.4 ثانية.

ومن المفترض أن يقود هذه السيارة في رالي داكار القادم البطل العالمي، أوسكار فويرتيس، ومساعده، دييغو فاليغو، اللذان شاركا من قبل في العديد من السباقات.

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