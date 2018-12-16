أفضل 10 موديلات سيارات للعام 2018 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعمدُ الكثير من الأشخاص إلى شراء سيارة من الطراز الجديد. وفي العام 2018، طرحت شركات السيارات العالمية في الأسواق العديد من السيارات الفخمة والمتطورة، والتي ستذهلك بمواصفاتها.

وإليكم أفضل 10 موديلات سيارات لعام 2018 على الإطلاق:

سيارة Alpine A110

وهي من أفضل السيارات وتبلغ قيمتها 50 ألف يورو. تعمل هذه السيارة بمحرك توربيني سعة 1.8 لتر 4 سلندر ينتج بين 250-300 حصان لتتسارع من الصفر وحتى 100 كيلومتر في أقل من 4.5 ثوان، بالإضافة إلى إنها تحمل 7 سرعات بدلاً من 6 سرعات.

سيارة Audi e-tron

تبلغ قيمة هذه السيارة حوالى 50 ألف يورو، وتعمل بمحرك كهربائي ثلاثي بقوة 496 حصان، لترتفع سرعتها من الصفر وحتى 62 كيلو متر في أقل من 4.6 ثانية.

سيارة Audi Q8

يبدأ سعرها من 70 ألف يورو، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تتميز بالأناقة والرحابة، وستحتوي على الكثير من التقنيات المتطورة.

سيارة BMW i8 Roadster

يبدأ سعرها من 120 ألف يورو. تلك السيارة فائقة التقنية وستحصل على عدد قليل من التعديلات على نظيرتها الكوبية BMW i8 Spyder، وعلى رأسها تحسين مستوى بطارية ليثيوم أيون.

سيارة BMW X7

تتميز سيارة بي ام دبليو اكس سبعة BMW X7 2018 بالعديد من المواصفات الجميلة و الحديثة، وسعرها 55 ألف يورو. تعمل هذه السيارة بمحرك بسعة 4.4 لتر بعدد 8 سلندر ليعطي قوة 445 حصان وعزم الدوران 480 رطل قدم .

سيارة Hyundai i30N

تعتمد هذه السيارة الرائعة على محرك ذى شاحن تربو سعة 2 لتر بنسختين الأول بقوة 246 حصانًا والثاني بقوة 271 حصاناً، وفيها ناقل بست سرعات، وسعرها 26 ألف يورو.

سيارة Jaguar I-Pace

يبلغ سعر هذه السيارة حوالى 60 ألف يورو. تستخدم تلك السيارة محرك بنزين بل تعتمد على محركين كهربائيين يولدان معاً قوة 400 حصان و 700 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع هذه السيارة الجديدة من 0 إلى 97 كم/س في 4 ثواني.

سيارة Lexus LS

يبدأ سعر هذه السيارة من 60 ألف يورو، وتعتمد على محرك V6 سعته 3.5 لتر بالإضافة إلى شاحن توربيني مزدوج بقوة 415 حصان و 600 نيوتن.متر من عزم الدوران.

Subaru XV

تتميز هذه السيارة البالغ سعرها 23 ألف يورو، بمحرك سعة 2 ليتر ومزوّدة بـ4 سلندرات. تحمل هذه السيارة مواصفات عدّة على رأسها تقنيات مساعدة السائق التي تحمل اسم EyeSight System، والتي تشمل كل من مثبت السرعة المتكيف والكبح التلقائي قبل الإصطدام ونظام التنبيه قبل الخروج من المسار بالإضافة إلى رصد السيارات في المنطقة العمياء.

سيارة Volkswagen Polo

يبلغ سعر هذه السيارة 12 ألف يورو، وسيتم طرحُ فئتين منها. الأولى تمتلك محرك سعة 1.0 لتر بعدد 3 سلندر تيربو ليعطي قوة 115 حصان، والثانية تمتلك محرك سعة 1.5 لتر بعدد 4 سلندر ليعطي قوة 150 حصان مع ناقل الحركة 5 سرعات يدوي أو 7 سرعات أوتوماتيكي.

مصدر الصور: مجلة الرجل

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